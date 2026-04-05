Union, Colonia e St. Pauli, servono punti per la salvezza: il programma di Bundesliga
Nella giornata di oggi, si chiude il quadro della 28ª giornata di Bundesliga. Tra le squadre impegnate figura l'Eitnracht Francoforte, in casa contro il Colonia: 3 punti avvicinerebbero il Leverkusen sesto, anche se la distanza resterebbe abbastanza ampia. Da seguire, infine, lo scontro salvezza tra Union Berlino e St. Pauli. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
La 28ª giornata di Bundesliga
Sabato 4 aprile
Amburgo - Augsburg 1-1
Werder Brema - Lipsia 1-2
Friburgo - Bayern Monaco 2-3
Hoffenheim - Mainz 1-2
Bayer Leverkusen - Wolfsburg 6-3
Borussia Monchengladbach - Heidenheim 2-2
Stoccarda - Borussia Dortmund 0-2
Domenica 5 aprile
Union Berlino - St. Pauli
Eintracht Francoforte - Colonia
Classifica
1. Bayern Monaco 73
2. Borussia Dortmund 64
3. Stoccarda 53
4. Lipsia 53
5. Hoffeoffenheim 50
6. Bayer Leverkusen 49
7. Eitnracht Francoforte 38*
8. Friburgo 37
9. Mainz 33
10. Augsburg 32
11. Amburgo 31
12. Union Berlino 31*
13. Borussia Monchengladbach 30
14. Werder Brema 28
15. Colonia 26*
16. St. Pauli 24*
17. Wolfsburg 21
18. Heidenheim 16
* una partita in meno
Marcatori
31 reti: Kane (Bayern Monaco)
18 reti: Undav (Stoccarda)
15 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco)
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