Bayern, Hoeness sogna Kane a lungo: pronto il piano rinnovo, ma attenzione all’Arabia Saudita

Il Bayern Monaco vuole blindare il futuro di Harry Kane. Il club tedesco starebbe infatti lavorando per prolungare il contratto dell’attaccante inglese, attualmente in scadenza nel 2027, con l’obiettivo di costruire un rapporto ancora più duraturo con il proprio centravanti di riferimento.

A confermare la volontà della società bavarese è stato il presidente onorario Uli Hoeness, che in un’intervista rilasciata a Kicker ha parlato apertamente del desiderio di trattenere a lungo l’ex Tottenham: un sogno per il dirigente tedesco, convinto che il giocatore e la sua famiglia si trovino estremamente bene a Monaco di Baviera.

Kane, arrivato nell’agosto del 2023 per una cifra vicina ai 100 milioni di euro, rappresenta uno dei pilastri del progetto tecnico del Bayern. In questa stagione l’attaccante inglese ha collezionato 31 presenze in Bundesliga segnando cinque reti, restando comunque uno dei punti di riferimento dell’attacco bavarese.

Sul tavolo del club tedesco pesa però anche la possibile concorrenza dall’estero. Hoeness ha infatti ammesso di temere l’irruzione di una squadra dell’Arabia Saudita, capace di mettere sul piatto cifre difficilmente eguagliabili in Europa. Tra i club più interessati ci sarebbe l’Al Nassr, società con un budget molto elevato che potrebbe tentare l’inglese con un’offerta fuori mercato. Attualmente Kane percepisce circa 25 milioni di euro a stagione, una cifra che i club sauditi potrebbero facilmente superare.

Il Bayern, consapevole di non poter competere economicamente con simili proposte, punta invece su altri fattori per convincere il giocatore: la possibilità di continuare a vincere titoli e la qualità della vita per la sua famiglia in Baviera.

Intanto attorno al numero nove inglese restano vive anche alcune suggestioni europee. Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato sia al Barcellona sia al Manchester United. Inoltre, secondo indiscrezioni recenti, nel contratto potrebbe essere presente una clausola rescissoria da 65 milioni di euro valida dall’estate 2026.

Il Bayern Monaco, però, non vuole correre rischi: l’idea è anticipare ogni possibile scenario e legare Kane ancora più a lungo al progetto bavarese. Una mossa per allontanare tentazioni milionarie e continuare a costruire attorno al suo bomber il futuro del club.