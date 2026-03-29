Bayern Monaco, Hoeness: "Se Isak è stato pagato 150, Kane oggi vale 250 milioni"

Il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di privarsi di Harry Kane, anzi. Il club bavarese, attraverso le parole di Uli Hoeness a Kicker, ribadisce la centralità dell’attaccante inglese nel progetto e guarda con convinzione al futuro, tra ipotesi di rinnovo e inevitabili sirene di mercato.

“Il rinnovo? Sarebbe un sogno”, ha spiegato Hoeness, sottolineando come Kane sia ormai un punto di riferimento tecnico e umano. Legato al Bayern fino al 2027, il centravanti viene considerato ancora nel pieno della sua carriera: “Si prende cura del suo corpo in modo straordinario, può restare ai massimi livelli ancora tre o quattro anni”. Anche l’inserimento fuori dal campo ha avuto un peso: la sua famiglia si è ambientata perfettamente in Baviera.

Non manca però una nota di realismo: “Non si sa mai, se arrivasse un club saudita con un’offerta enorme…”. Un’eventualità che il Bayern osserva con attenzione, pur senza voler rinunciare al proprio leader. Hoeness ha poi rilanciato sul valore del giocatore, facendo un paragone diretto: “Se Alexander Isak è stato pagato 150 milioni, allora oggi Harry Kane ne vale 250”.