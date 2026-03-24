La Scarpa d'Oro evidenzia la poca prolificità della Serie A. Kane si avvicina al premio

Il weekend appena trascorso ha permesso a Harry Kane di allungare nella classifica della Scarpa d'Oro. Mbappé è tornato in campo, giocando mezz'ora scarsa nel derby di Madrid ma non è riuscito a segnare, mentre Erling Haaland era impegnato in Coppa di Lega inglese. Difficilmente il trofeo finirà in mani diverse dall'attaccante inglese che, ricordiamo, ha già vinto nel 2023/24.

Serie A che si sta confermando poco prolifica, come si evince dalla presenza del solo Lautaro Martinez in Top 20. Questa la graduatoria:

1. Harry Kane (Bayern Monaco) 62

2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 46

3. Erling Haaland (Real Madrid) 44

4. Igor Thiago (Brentford) 38

5. Vedat Muriqi (Maiorca) 36

5. Luis Suárez (Sporting CP) 36

5. Deniz Undav (Stoccarda) 36

8. Ayase Ueda (Feyenoord) 33

9. Joaquin Panichelli (Strasburgo) 32

10. Paul Onuachu (Trabzonspor) 31.5

10. Vangelis Pavlidis (Benfica) 31.5

12. Aleksandar Katai (Stella Rossa) 30

12. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) 30

12. Luis Diaz (Bayern Monaco) 30

12. Mason Greenwood (Marsiglia) 30

12. Antoine Semenyo (Manchester City) 30

17. Darko Lemajic (RFS Riga) 28

17. Lamine Yamal (Barcellona) 28

17. Lautaro Martinez (Inter) 28

17. Esteban Lepaul (Rennes) 28

17. Ante Budimir (Osasuna) 28

17. Joao Pedro (Chelsea) 28