Benfica ko a Newcastle, Mourinho: "All'intervallo il risultato era estremamente ingiusto"

Al termine del match perso contro il Newcastle, il tecnico del Benfica José Mourinho ha commentato: "Nel primo tempo ci è mancato il gol. Il primo tempo è stato equilibrato, abbiamo avuto più occasioni di loro. Abbiamo avuto quattro occasioni da gol; è difficile crearne così tante e non segnare. All'intervallo, direi che il risultato non è stato solo ingiusto, ma estremamente ingiusto, perché avremmo dovuto vincere, o addirittura pareggiare. Nel secondo tempo, l'inizio è stato simile, ma il secondo gol ha cambiato completamente l'andamento della partita.

È un gol che non possiamo subire. È stata una palla inattiva d'attacco da parte nostra, con un posizionamento corretto in transizione, ma abbiamo perso posizioni in seguito e velocità. Dopo il secondo gol, la mentalità della squadra si è indebolita ed è emersa un'enorme differenza, cosa che già sapevamo. Loro avevano quattro ali molto veloci, due in campo e due in panchina.

Sapevo perfettamente che, negli ultimi 30 minuti, avrebbero avuto motori completamente diversi dai nostri. Se fossimo stati in vantaggio, o almeno in parità, in quel periodo, avremmo potuto compattarci e in qualche modo nascondere queste debolezze e questa differenza di ritmo e velocità." Sotto 2-0, la squadra voleva giocare, ma poi abbiamo ceduto fisicamente e mentalmente e abbiamo sofferto. Non abbiamo sofferto nel primo tempo; abbiamo sofferto negli ultimi 15-20 minuti".