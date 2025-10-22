Barcellona, Fermin: "La cosa importante è stata la vittoria e come l'abbiamo ottenuta"

Dopo il successo sull'Olympiacos, l'attaccante del Barcellona Fermin Lopez ha commentato ai taccuini del sito ufficiale della UEFA: "La cosa importante è stata la vittoria della squadra e come l'abbiamo ottenuta. Se è vero che è la prima tripletta di un mancino da quando Lionel Messi è qui, questo mi renderebbe felice, oltre ad aver segnato un gol ed essere stato nominato migliore in campo. Ovviamente, dopo l'infortunio e il ritorno a giocare così, la soddisfazione è enorme. Quando tutto va bene, ti senti benissimo, come ora, ma voglio sottolineare che la cosa migliore è che la squadra abbia vinto. Era molto importante vincere oggi dopo la sconfitta contro il Paris, quindi vincere in questo modo è una bella dichiarazione d'intenti".

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. PSG 9 punti (dr +10)

2. Inter 9 punti (dr +9)

3. Arsenal 9 punti (dr +8)

4. Borussia Dortmund 7 punti (dr +5)

5. Manchester City 7 punti (dr +4)

6. Bayern Monaco 6 punti (dr +6)*

7. Newcastle 6 punti (dr +6)

8. Real Madrid 6 punti (dr +6)*

9. Barcellona 6 punti (dr +5)

10. Qarabag 6 punti (dr +3)*

11. PSV 4 punti (dr +2)

12. Tottenham 4 punti (dr +1)*

13. Marsiglia 3 punti (dr +3)*

14. Club Brugge 3 punti (dr +2)*

15. Sporting Lisbona 3 punti (dr +2)*

16. Eintracht Francoforte 3 punti (dr 0)*

17. Liverpool 3 punti (dr 0)*

18. Atlético Madrid 3 punti (dr -1)

19. Chelsea 3 punti (dr -1)*

20. Galatasaray 3 punti (dr -3)*

21. Atalanta 3 punti (dr -3)*

22. Napoli 3 punti (dr -5)

23. Royale Union SG 3 punti (dr -6)

24. Juventus 2 punti (dr 0)*

25. Bodo/Glimt 2 punti (dr 0)*

26. Pafos 2 punti (dr -4)

27. Bayer Leverkusen 2 punti (dr -5)

28. Monaco 1 punto (dr -3)*

29. Slavia Praga 1 punto (dr -3)*

30. Villarreal 1 punto (dr -3)

31. Copenaghen 1 punto (dr -4)

32. Olympiakos 1 punto (dr -7)

33. Kairat Almaty 1 punto (dr -8)

34. Benfica 0 punti (dr -5)

35. Athletic Bilbao 0 punti (dr -5)*

36. Ajax 0 punti (dr -6)*

*una partita in meno

I risultati delle 21

Arsenal - Atletico Madrid 4-0

57’ Gabriel (A), 64’ Martinelli (A), 67’ Gyokeres (A), 70’ Gyokeres (A)

Copenaghen - Borussia Dortmund 2-4

20' Nmecha (B), 33' autogol Anton (C), 61’ rigore Bensebaini (B), 76’ Nmecha (B), 87’ Fabio Silva (B), 90' Dadason (C)

Bayer Leverkusen - PSG 2-7

7' Pacho (P), 38' Aleix Garcia (B), 41' Doué (P), 44' Kvaratskhelia (P), 40'+3 Doué (P), 50’ Nuno Mendes (P), 54’ Aleix Garcia (B), 66’ Dembelé (P), 90' Vitinha (P)

Newcastle - Benfica 3-0

32' Gordon (N), 71’ Barnes (N), 83’ Barnes (N)

PSV - Napoli 6-2

31' McTominay (N), 35' autogol Buongiorno (P), 39' Saibari (P), 54’ Man (P), 80’ Man (P), 86’ McTominay (N), 87’ Pepi (P), 89' Driouech (P)

Royale Union SG - Inter 0-4

41' Dumfries (I), 45' Lautaro (I), 53’ rigore Calhanoglu (I), 76’ Pio Esposito (I)

Villarreal - Manchester City 0-2

17' Haaland (M), 40' B.Silva (M)