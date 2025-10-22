Liverpool, si guarda già al mercato di gennaio: per l'attacco si valuta il profilo di Semenyo

Il Liverpool guarda al prossimo calciomercato. Gennaio è ancora lontano, gli obiettivi stagionali sono ancora ovviamente lì a portata di mano con la Premier League da difendere e la Champions League da disputare nel miglior modo possibile mettendo nel mirino le fasi finali. Allo stesso tempo però la dirigenza dei Reds starebbe valutando alcuni profili su cui investire in vista della seconda parte della stagione, con l'obiettivo ovviamente di inalzare il tasso tecnico della formazione a disposizione di mister Arne Slot.

E fra i giocatori che sarebbero finiti sul taccuino della società inglese ci sarebbe un giocatore che sta facendo molto bene in questa prima parte di campionato con la maglia del Bournemouth. Come riporta I Paper, uno dei profili sondati sarebbe quello di Antoine Semenyo. Il nome del 25enne attaccante ghanese sarebbe uno dei prospetti che interesserebbero di più al club e che potrebbe essere fra gli obiettivi della sessione invernale di trattative.

La partenza in questo campionato è stata a dir poco positiva per lui. Il giocatore infatti è stato chiamato in causa in campionato in otto partite, oltre a 45 minuti giocato in Coppa di Lega, andando a segno in sei occasioni e realizzando tre assist per i compagni.