Il Benfica avanza in Coppa di Portogallo: 2-0 al Chaves. Mourinho: "Non sono contento"

Il Benfica supera 2-0 il Chaves nel terzo turno della Coppa di Portogallo: decisiva la doppietta di Pavlidis, a segno all'8' ed al 79' del match. Parlando a RPT3 il tecnico Josè Mourinho ha però espresso la propria insoddisfazione per quanto visto in campo. Fra le altre sfide, il Porto di Farioli affronterà sabato alle 19 il Celoricense, mentre lo Sporting se la vedrà con il Pacos de Ferreira.

Queste parole di Mourinho dopo la sfida di oggi: "Penso che abbiamo controllato la partita, ma non sono contento perché abbiamo lavorato in modo diverso. Volevamo dare più intensità all'attacco e siamo stati lenti. Ci siamo sempre sentiti calmi e il gol in apertura ci ha calmati ancora di più. E abbiamo passato troppo tempo a muoverci facilmente, sugli esterni, senza mai entrare, cercando poca profondità".

Poi ha aggiunto: "Il secondo tempo è stato migliore, abbiamo giocato di più nella metà campo avversaria con l'intenzione di chiudere la partita. Questo è quello che ho chiesto ai giocatori. È stato un peccato che abbiamo concluso la partita solo verso la fine".

Sul Chaves, ha aggiunto: "Mi piace sempre parlare dell'avversario quando l'avversario merita i complimenti. È una buona squadra, Filipe è un ottimo allenatore, molto ben organizzato. Non è mai facile giocare contro linee del genere; abbiamo avuto esempi simili in recenti partite internazionali, dove squadre con meno potenziale hanno creato difficoltà giocando con linee a cinque. L'obiettivo è stato raggiunto".