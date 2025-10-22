Atletico, che poker dall'Arsenal! Simeone ammette: "Non è sfortuna, sono solo errori"

Dopo la sconfitta pesante subita contro l'Arsenal, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha analizzato: "Innanzitutto, l'aspetto positivo: abbiamo giocato molto bene fino al primo gol - ha esordito -. Dopo, avremmo potuto difendere meglio. Loro lo fanno molto bene, segnano molti gol. I calci piazzati sono importantissimi nel calcio, soprattutto in queste competizioni, dove ogni dettaglio aiuta a prendere il controllo della partita.

Avremmo potuto commettere fallo sul 2-0, ma non l'abbiamo fatto. Non è sfortuna, sono solo errori. Da lì in poi, sono stati decisivi, migliori, e in 20 minuti, ogni occasione che hanno avuto è stata un gol. Il tiro di Julián nel primo tempo, quello che ha colpito la traversa, è ormai lontano... La squadra ha giocato bene, ma questa è la lezione che ci ha insegnato la partita. La risolutezza e i dettagli nei passaggi di gioco sono decisivi. Questa volta contro di noi.

La scelta di Sorloth? Alex ha fatto un buon lavoro in quello che gli abbiamo chiesto: coprire Zubimendi e cercare inserimenti negli spazi - ha concluso - che noi non siamo riusciti a sviluppare perché ci è mancata la velocità per uscire. La sua prestazione è stata buona per quello che gli è stato chiesto".