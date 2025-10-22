Arsenal, due gol all'Atletico non bastano a Gyokeres: "Fantastico ma ora ho più fame"

Dopo il successo contro l'Atletico Madrid, l'attaccante dell'Arsenal Viktor Gyokeres (autore di una doppietta nel 4-0 finale con cui i Gunnres hanno liquidato i Colchoneros) ha commentato ai media presenti: "È sempre fantastico segnare gol e riuscirci qui in questa competizione, è una sensazione fantastica - ha esordito raggiante -. Ora ho più fame. Vuoi sempre dare il tuo contributo con impegno e altre cose, ma quando segni anche gol, è un po' speciale.

Quindi è qualcosa che voglio sempre fare - ha proseguito -. Il supporto dei suoi compagni di squadra significa molto, sono fantastici. Penso che il gruppo che abbiamo e lo spirito siano qualcosa di diverso e davvero speciale. È una sensazione fantastica. Oggi abbiamo fatto molte cose giuste e la prestazione è stata incredibile. All'intervallo il messaggio era di continuare così e poi, ovviamente, di apportare alcune modifiche.

Ma penso che abbiamo fatto bene nel primo tempo e di continuare a fare le cose giuste e poi, naturalmente, di concretizzare le proprie occasioni quando si presentano. Quando vinci le partite e fai queste prestazioni - ha concluso - crei fiducia all'interno della squadra. La convinzione deve sempre esserci, ma ovviamente questo aiuta ad aumentarla. Vogliamo solo continuare così".