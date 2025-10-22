Borussia Dortmund, il ds Kehl: "Contenti della vittoria. Nmecha ha fatto un ottima gara"

Dopo il successo per 4-2 contro il Copenaghen, il direttore sportivo del Borussia Dortmund Sebastian Kehl ha parlato in zona mista: "Nel primo tempo non abbiamo fatto molto bene. Dobbiamo dire la verità, ma alla fine è pur sempre una partita di Champions League. L'atmosfera era calda e la squadra ci ha creduto tanto - ha dichiarato - soprattutto dopo l'1-1. Bisogna saper superare queste fasi. Nel secondo tempo abbiamo giocato con molta più sicurezza e lucidità. Siamo molto contenti della vittoria. Siamo in una buona posizione di classifica con sette punti, avendo segnato ancora quattro gol.

Felix Nmecha ha giocato un'ottima partita, ha segnato due gol ed è stato meritatamente nominato Man of the Match. In ogni partita in cui è entrato in campo Fabio Silva, è stato un elemento vitale. Si è premiato con il suo primo gol. Per un attaccante, vale semplicemente il suo peso in oro".

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. PSG 9 punti (dr +10)

2. Inter 9 punti (dr +9)

3. Arsenal 9 punti (dr +8)

4. Borussia Dortmund 7 punti (dr +5)

5. Manchester City 7 punti (dr +4)

6. Bayern Monaco 6 punti (dr +6)*

7. Newcastle 6 punti (dr +6)

8. Real Madrid 6 punti (dr +6)*

9. Barcellona 6 punti (dr +5)

10. Qarabag 6 punti (dr +3)*

11. PSV 4 punti (dr +2)

12. Tottenham 4 punti (dr +1)*

13. Marsiglia 3 punti (dr +3)*

14. Club Brugge 3 punti (dr +2)*

15. Sporting Lisbona 3 punti (dr +2)*

16. Eintracht Francoforte 3 punti (dr 0)*

17. Liverpool 3 punti (dr 0)*

18. Atlético Madrid 3 punti (dr -1)

19. Chelsea 3 punti (dr -1)*

20. Galatasaray 3 punti (dr -3)*

21. Atalanta 3 punti (dr -3)*

22. Napoli 3 punti (dr -5)

23. Royale Union SG 3 punti (dr -6)

24. Juventus 2 punti (dr 0)*

25. Bodo/Glimt 2 punti (dr 0)*

26. Pafos 2 punti (dr -4)

27. Bayer Leverkusen 2 punti (dr -5)

28. Monaco 1 punto (dr -3)*

29. Slavia Praga 1 punto (dr -3)*

30. Villarreal 1 punto (dr -3)

31. Copenaghen 1 punto (dr -4)

32. Olympiakos 1 punto (dr -7)

33. Kairat Almaty 1 punto (dr -8)

34. Benfica 0 punti (dr -5)

35. Athletic Bilbao 0 punti (dr -5)*

36. Ajax 0 punti (dr -6)*

*una partita in meno

I risultati delle 21

Arsenal - Atletico Madrid 4-0

57’ Gabriel (A), 64’ Martinelli (A), 67’ Gyokeres (A), 70’ Gyokeres (A)

Copenaghen - Borussia Dortmund 2-4

20' Nmecha (B), 33' autogol Anton (C), 61’ rigore Bensebaini (B), 76’ Nmecha (B), 87’ Fabio Silva (B), 90' Dadason (C)

Bayer Leverkusen - PSG 2-7

7' Pacho (P), 38' Aleix Garcia (B), 41' Doué (P), 44' Kvaratskhelia (P), 40'+3 Doué (P), 50’ Nuno Mendes (P), 54’ Aleix Garcia (B), 66’ Dembelé (P), 90' Vitinha (P)

Newcastle - Benfica 3-0

32' Gordon (N), 71’ Barnes (N), 83’ Barnes (N)

PSV - Napoli 6-2

31' McTominay (N), 35' autogol Buongiorno (P), 39' Saibari (P), 54’ Man (P), 80’ Man (P), 86’ McTominay (N), 87’ Pepi (P), 89' Driouech (P)

Royale Union SG - Inter 0-4

41' Dumfries (I), 45' Lautaro (I), 53’ rigore Calhanoglu (I), 76’ Pio Esposito (I)

Villarreal - Manchester City 0-2

17' Haaland (M), 40' B.Silva (M)