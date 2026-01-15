El Mala incanta in Bundesliga. Il talento 19 enne è già nel mirino del Bayern

Il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Said El Mala. 19 anni, tedesco e già nazionale Under 21, il gioiellino del Colonia si sta mettendo in mostra in questa stagione dove ha già realizzato 7 reti e servito 3 assist in Bundesliga. E nella serata di ieri si è messo in mostra proprio davanti ai dirigenti bavaresi, nella partita vinta dalla squadra di Vincent Kompany per 1-3. Max Eberl, direttore sportivo del Bayern, ha dichiarato al termine della partita: "È un piacere vederlo giocare".

El Mala è alla sua stagione d'esordio nel massimo campionato tedesco e sta avendo un impatto notevole. Fino allo scorso maggio era in Dritte Liga, la terza divisione, con la maglia dei rivali cittadini del Viktoria. Ed è stato uno dei migliori giocatori del torneo, segnando 13 reti in 32 partite. Acquistato per appena 500mila euro, la valutazione che dà Transfermarkt a El Mala è già di 40 milioni.