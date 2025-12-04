Brilla la stella di El Mala al Colonia: il 2006 nel mirino di tre club della Premier League

Tutti pazzi peer Said El Mala. L’attaccante del Colonia fa gola a tanti club del panorama europeo e le sue prestazioni in Bundesliga stanno facendo crescere il suo valore dal punto di vista economico. Il classe 2006 si sta mettendo in luce e non poco in questo periodo con un gran numero di assist e di reti che stanno facendo il giro del mondo fra gli addetti ai lavori. In passato il suo nome era stato accostato anche al Barcellona che potrebbe mettere sul piatto 60 milioni di euro per acquistare il cartellino del giocatore ma la concorrenza sarebbe molto alta.

Ma i blaugrana non sarebbero l’unica squadra interessata alla stella tedesca. Secondo quanto riporta TalkSport, su di lui ci sarebbero gli occhi anche della Premier League con Manchester United, segnalata come ipotesi più interessante, Liverpool e Chelsea. Da vedere se gli interessamenti possono diventare anche delle opportunità di mercato e se poi verrà intavolata qualche trattativa.

Il giocatore sta disputando una stagione davvero importante. Fra le varie competizioni, campionato e Coppa di Germania, il ragazzo ha disputato 14 partite per un totale di 581 minuti andando a segno in cinque occasioni e realizzando tre assist. Numeri importanti che sono destinati ad aumentare.