Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Barcellona su El Mala. Flick vuole il talento del Colonia: prezzo 60 milioni

Barcellona su El Mala. Flick vuole il talento del Colonia: prezzo 60 milioniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
ieri alle 23:56Calcio estero
Luca Bargellini

Il Barcellona di Hansi Flick guarda alla Bundesliga per rinforzare le corsie esterne. Secondo quanto riportato da Sport, i blaugrana hanno messo nel mirino Said El Mala, rivelazione del Colonia in questa stagione.

Il diciannovenne esterno offensivo tedesco sta vivendo un'annata da protagonista: con appena dodici partite di Bundesliga in archivio ha attirato l'attenzione non solo del Barça ma anche di altri top club europei. Le prestazioni hanno anche convinto il CT della Germania Julian Nagelsmann a convocarlo per la prima volta in Nazionale maggiore.

Nonostante l'interesse crescente, l'agente del giocatore ha recentemente ribadito che un trasferimento, né a gennaio né in estate, non è all'ordine del giorno. Una posizione che potrebbe però vacillare di fronte a un'offerta concreta di club del calibro del Barcellona.

Il Colonia, consapevole del valore del proprio gioiello, ha già fissato il prezzo: servono 60 milioni di euro per strappare El Mala alla Bundesliga.

Articoli correlati
Non solo Zirkzee: Roma, contatti con gli agenti di Arevalo. E Gasperini ha un altro... Non solo Zirkzee: Roma, contatti con gli agenti di Arevalo. E Gasperini ha un altro pallino fisso
Chi è Said El Mala, la stellina 19enne convocata dalla Nazionale maggiore tedesca... Chi è Said El Mala, la stellina 19enne convocata dalla Nazionale maggiore tedesca
Germania, i convocati di Nagelsmann: ci sono El Mala e Sané, escluso Bisseck Germania, i convocati di Nagelsmann: ci sono El Mala e Sané, escluso Bisseck
Altre notizie Calcio estero
Beltran: "A Valencia sto bene. Mi manca quel gol che potrebbe chiudere una grande... Beltran: "A Valencia sto bene. Mi manca quel gol che potrebbe chiudere una grande partita"
Jobe Bellingham al Borussia Dortmund: Watzke decisivo per battere l'Eintracht Francoforte... Jobe Bellingham al Borussia Dortmund: Watzke decisivo per battere l'Eintracht Francoforte
Barcellona su El Mala. Flick vuole il talento del Colonia: prezzo 60 milioni Barcellona su El Mala. Flick vuole il talento del Colonia: prezzo 60 milioni
Ruggeri titolare dopo i primi mesi complicati all'Atletico Madrid: "Ho dovuto adattarmi"... Ruggeri titolare dopo i primi mesi complicati all'Atletico Madrid: "Ho dovuto adattarmi"
Germania ai Mondiali 2026: 21ª qualificazione e Ouedraogo nella storia Germania ai Mondiali 2026: 21ª qualificazione e Ouedraogo nella storia
Olanda ai Mondiali: 4-0 alla Lituania con protagonista de Jong e la Premier League... Olanda ai Mondiali: 4-0 alla Lituania con protagonista de Jong e la Premier League
Krstovic e Vlasic in gol, ma sorride quest'ultimo: la Croazia ribalta il Montenegro... Krstovic e Vlasic in gol, ma sorride quest'ultimo: la Croazia ribalta il Montenegro di Vucinic
Qualificazioni da rivedere, Montella si associa a Gattuso: "Sistema Champions più... Qualificazioni da rivedere, Montella si associa a Gattuso: "Sistema Champions più equo"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato a Livorno è solo l'ultimo cambio
2 Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. Gorgone per Vivarini a Pescara l'ultimo
3 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
4 Orsolini: "L'Arabia avrebbe cambiato la mia vita, ma gioco a calcio perché mi crea emozioni"
5 Beltran: "A Valencia sto bene. Mi manca quel gol che potrebbe chiudere una grande partita"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Germania e Olanda ai Mondiali: e sono 34: le qualificate e i playoff a oggi
Immagine top news n.1 Diao ko, Vlahovic fiuuu, Rabiot c'è: torna la Serie A, le ultime su infortuni e rientri
Immagine top news n.2 Retroscena Haaland-Mancini e le analisi di Abodi, Caressa e Albertini: il day after dell'Italia
Immagine top news n.3 Playoff di marzo, la situazione si sta delineando: le possibili avversarie dell'Italia
Immagine top news n.4 Tutte le 34 qualificate ai Mondiali: in palio ancora 14 posti per il Nord America
Immagine top news n.5 Juventus, sospiro di sollievo per Vlahovic: escluse lesioni. Il grande ex punta la Fiorentina
Immagine top news n.6 Momento di terrore per il Chieti di ritorno da trasferta: agguato al bus teatino. Indagini in corso
Immagine top news n.7 L'uomo che portò gli Esposito all'Inter: "Pio sarà un top player, all'epoca mi chiamavano tutti"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.2 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.3 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.4 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Criniti: "Catania avanti nel C. Perugia costruito male. La Triestina? Senza futuro"
Immagine news Serie C n.2 Londrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2”
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, l'analisi del momento azzurro fatta dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 novembre
Immagine news Serie A n.2 Muric: "Posso solo dire cose positive su Pep e Montella. Ma con Vincenzo all'inizio fu difficile"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Akanji non riposa. Il ct della Svizzera: "Nessun infortunio, non cambio formazione"
Immagine news Serie A n.4 Serbia, Paunovic: "Stankovic ragazzo fenomenale. Immagino quanto Dejan sia felice"
Immagine news Serie A n.5 Orsolini: "L'Arabia avrebbe cambiato la mia vita, ma gioco a calcio perché mi crea emozioni"
Immagine news Serie A n.6 Il ct della Danimarca: "Hojlund si sente pronto. Se giocherà titolare? Non lo abbiamo deciso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. Gorgone per Vivarini a Pescara l'ultimo
Immagine news Serie B n.2 Nicolini sulla Samp: "Il grande errore è stato non confermare Evani. A gennaio serve..."
Immagine news Serie B n.3 Avellino, allenamento aperto a tifosi. E D'Andrea dichiara: "Manca poco al rientro"
Immagine news Serie B n.4 Padova, a gennaio caccia al centrocampista: contatti per Touré della Samb
Immagine news Serie B n.5 Padova, sirene dalla Serie A per Varas. Il Lecce ha chiesto informazioni
Immagine news Serie B n.6 Il Bari torna in campo: nel mirino la sfida al Frosinone. Palestra e fisioterapia per Darboe
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato a Livorno è solo l'ultimo cambio
Immagine news Serie C n.2 Audace Cerignola, due vittorie per tornare a sognare. Maiuri: "Umili e pratici"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, stallo totale sul nuovo 'Liberati': scontro Regione-Comune blocca il progetto
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 14ª giornata: i finali dei posticipi. Giana a valanga. A Foggia finisce 0-0
Immagine news Serie C n.5 Catania, atteso Pelligra in città: si punta a chiudere l'acquisizione di Torre del Grifo
Immagine news Serie C n.6 Renate, Foschi: "Deluso dal ko di Vicenza. Per lunghi tratti li abbiamo messi sotto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, ricorso sul progetto 'stadio-clinica': la nota del club umbro
Immagine news Calcio femminile n.2 Sarà Wembley a ospitare Inghilterra-Spagna. La ct Wiegmann: "Atmosfera unica"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana e Roma fanno il pieno della Top11 della Serie A Women. Spazio anche a Floe e Nischler
Immagine news Calcio femminile n.4 Cantore può fare bis di titoli nazionali nello stesso anno: è in finale con Washington
Immagine news Calcio femminile n.5 A Roma scoppia il ‘caso Dragoni’. Il padre insulta mister Rossettini: "Sei un co*****e"
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Sottili: "3 vittorie di fila e successi con Juve e Milan. Ma viviamo alla giornata"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?