Barcellona su El Mala. Flick vuole il talento del Colonia: prezzo 60 milioni
Il Barcellona di Hansi Flick guarda alla Bundesliga per rinforzare le corsie esterne. Secondo quanto riportato da Sport, i blaugrana hanno messo nel mirino Said El Mala, rivelazione del Colonia in questa stagione.
Il diciannovenne esterno offensivo tedesco sta vivendo un'annata da protagonista: con appena dodici partite di Bundesliga in archivio ha attirato l'attenzione non solo del Barça ma anche di altri top club europei. Le prestazioni hanno anche convinto il CT della Germania Julian Nagelsmann a convocarlo per la prima volta in Nazionale maggiore.
Nonostante l'interesse crescente, l'agente del giocatore ha recentemente ribadito che un trasferimento, né a gennaio né in estate, non è all'ordine del giorno. Una posizione che potrebbe però vacillare di fronte a un'offerta concreta di club del calibro del Barcellona.
Il Colonia, consapevole del valore del proprio gioiello, ha già fissato il prezzo: servono 60 milioni di euro per strappare El Mala alla Bundesliga.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.