Endrick via in prestito, con o senza Xabi Alonso al Real: accordo definito con il Lione

Non più 11 minuti solamente in LaLiga, ma anche una rapida apparizione in Champions League nella sconfitta contro il Manchester City. E guarda caso, per Endrick sono stati riservati sempre 11 minuti in campo e nulla di più. Ma l'attaccante brasiliano di 19 anni ha dato modo di vedere in poco tempo di essere stato sottovalutato da Xabi Alonso, che tra l'altro è in bilico sulla panchina delle merengues. In Spagna si parla di un possibile ribaltone qualora dovesse fallire contro l'Alaves, ma secondo quanto rivelato dal quotidiano AS, la situazione del classe 2006 mutare: andrà in prestito all’Olympique Lione, come già concordato tra i due club e il giocatore.

Per la società di Florentino Perez è solo che una buona operazione. Il boom di Gonzalo al Mondiale per Club ha sparigliato le carte e Xabi Alonso ha preferito puntare su un vero '9' piuttosto che su Endrick, più dinamico e di talento ma meno d'area di rigore. Ovviamente così lo spazio si riduce per l'ex Palmeiras, per il quale non si vede altra soluzione che il prestito dopo un investimento di oltre 60 milioni di euro nell'estate del 2024.

E l'OL di Fonseca è la migliore ipotesi, perché gioca nelle coppe europee ed è candidato al posto da titolare fisso. E da questo non può che giovarne lo stesso ragazzo che ambisce ad un posto ai Mondiali 2026 con il Brasile di Ancelotti. Secondo quanto rivelato dai colleghi spagnoli, ormai l'accordo è definitivo, anche per volontà del Lione in primis e il rendimento scarso di Satriano in attacco, mentre Fofana è infortunato.