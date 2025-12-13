Endrick al Lione si sblocca definitivamente: tra qualche giorno sarà da Paulo Fonseca

Dopo giorni di incertezza legati al possibile cambio in panchina nel Real Madrid, il trasferimento di Endrick all’Olympique Lione è ormai cosa fatta. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il club madrileno, il giocatore e l’OL hanno raggiunto un accordo totale per il prestito dell’attaccante brasiliano nella sessione invernale di mercato.

Un rinforzo di spessore per la squadra di Paulo Fonseca, alla ricerca di soluzioni offensive più incisive. A 19 anni, Endrick ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione al Real: appena 22 minuti complessivi tra Liga e Champions League, nonostante l’assenza temporanea di Kylian Mbappé. La concorrenza, in particolare quella del giovane Gonzalo Garcia, protagonista tra Mondiale per Club e precampionato, gli ha chiuso la strada.

Il brasiliano aveva vissuto una stagione 2024/25 ricca di soddisfazioni: 37 presenze complessive, spesso da subentrante, impreziosite da sette gol e un assist. Numeri che avevano confermato il suo potenziale, ma non sufficienti a garantirgli continuità quest’anno sotto la gestione di Xabi Alonso, che non lo considera centrale nel progetto. +Il prestito a Lione era stato ipotizzato già a novembre, ma questa settimana tutto sembrava potersi bloccare a causa della crisi che attraversa il Real Madrid e delle voci su un possibile esonero dello stesso Alonso. Il club aveva persino chiesto al giocatore di attendere prima di sistemarsi in Francia.

Alla fine, però, ha prevalso la linea della crescita: sei mesi a Lione per ritrovare fiducia, minuti e visibilità. L'entourage del giocatore è convinto che un’esperienza positiva in Ligue 1 possa rimettere Endrick in corsa anche per un obiettivo ambizioso: la convocazione al Mondiale 2026.