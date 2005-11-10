In Germania cresce il fronte anti-Neuer: deve lasciare subito il testimone a Urbig nel Bayern

Quella in corso dovrebbe essere l'ultima stagione della straordinaria carriera di Manuel Neuer, ma il finale rischia di essere più complicato del previsto. Il portiere del Bayern Monaco, che compirà 41 anni il prossimo anno, sta attraversando un momento difficile e le sue prestazioni hanno riacceso il dibattito sul futuro della porta bavarese, con Jonas Urbig sempre più considerato il naturale erede.

Già criticato dopo il deludente Mondiale 2026, concluso con il successivo addio alla nazionale tedesca, Neuer continua a commettere errori pesanti. L'ultimo è arrivato nel pareggio per 2-2 contro l'Augsburg, quando una sua clamorosa disattenzione dopo appena sei secondi ha spalancato la strada a Robin Fellhauer per il gol più veloce nella storia della Bundesliga. La stampa tedesca non ha risparmiato il capitano del Bayern, con la Bild che ha scritto: "Un vecchio pugile è a un solo incontro dal diventare un clown".

Nonostante le critiche, il Bayern non sembra intenzionato a cambiare gerarchie. Il direttore sportivo Max Eberl ha ribadito piena fiducia nel proprio capitano: "Manu ha commesso un errore. Può succedere, soprattutto dopo vent'anni di carriera. Per noi non esiste alcun dubbio: Neuer è il nostro numero uno e continuerà a esserlo. Per il futuro vedremo" Proprio per rilanciarlo dopo l'ultima prestazione negativa, Vincent Kompany starebbe pensando di schierarlo anche nella sfida di Champions League contro il Viking, nonostante inizialmente fosse previsto l'impiego di Jonas Urbig.

Eppure il giovane portiere tedesco continua a convincere ogni volta che viene chiamato in causa. Dopo le buone prove con il Bayern e le recenti presenze con la nazionale maggiore contro Serbia e Grecia, in Germania cresce il numero di chi vorrebbe affidargli subito la titolarità. Tra questi c'è anche Lothar Matthaus, che ha elogiato senza riserve il 23enne: "Urbig è stato eccellente nelle sue partite. Il suo stile di gioco, il linguaggio del corpo e la tranquillità con cui gestisce il pallone ricordano il giovane Neuer. Ha tutto per diventare il portiere titolare del Bayern e della Germania. Che accada quest'anno o il prossimo dipenderà dalle prestazioni di Manuel".

Sulla stessa linea anche l'ex difensore Steffen Freund: "È giusto rispettare Neuer per tutto quello che ha fatto, ma questa è la sua ultima stagione e Urbig deve essere pronto. Il cambiamento dovrebbe arrivare già durante il campionato, altrimenti sarà troppo tardi. Se dovesse avere difficoltà, Neuer sarà comunque a disposizione". Il Bayern, almeno per ora, continua a puntare sull'esperienza del suo storico capitano, ma gli errori delle ultime settimane stanno rendendo sempre più forte la pressione per anticipare il passaggio di consegne a Jonas Urbig.