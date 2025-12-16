Manchester City, Guardiola: "Doku fuori per le prossime gare. Rientrerà nel 2026"

Il Manchester City sta attraversando un buon momento, forte di una serie di cinque partite senza sconfitte in tutte le competizioni. A livello offensivo, Pep Guardiola può contare su quasi tutti i suoi campioni in forma, da Erling Haaland a Phil Foden, passando per Rayan Cherki. Anche Jérémy Doku, autore di un ottimo inizio di stagione, si è dimostrato indispensabile sulle fasce. Tuttavia, i Citizens dovranno fare a meno del nazionale belga nelle prossime sfide.

Guardiola ha commentato anche la situazione del giovane portiere del Manchester City, James Trafford, dopo l'arrivo di Gianluigi Donnarumma. Il tecnico catalano ha elogiato il talento del ragazzo, pur ribadendo le gerarchie in porta. "È un portiere incredibile. Sfortunatamente per lui Donnarumma è il primo portiere. So che la posizione del portiere è molto speciale. Durante l'anno, in una partita puoi cambiare, ma il portiere è speciale," ha spiegato Guardiola. "Certo, Trafford è con noi. Sarà con noi in questa stagione. Dopo vedremo cosa succederà".

Interrogato specificamente sulla possibilità che Trafford lasci il club in prestito a gennaio, Guardiola ha tagliato corto, blindando il giovane estremo difensore: "Assolutamente resta. Non ho alcuna notizia al riguardo, per quanto ne so. Lui resta qui."