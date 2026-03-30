Il Barcellona concede giorni liberi a Raphinha dopo l'infortunio: l'obiettivo è il Clasico

Raphinha ha rimediato un infortunio importante che non gli permetterà di tornare probabilmente prima del 10 maggio, data in cui ci sarà il Clasico contro il Real Madrid. All'esterno offensivo del Barcellona, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, sono stati così concessi dei giorni liberi per trascorrere del tempo con la famiglia in Brasile e riprendersi dallo shock per il problema che ha avuto.

Raphinha conosce perfettamente quello a cui andrà incontro e sa qual è la riabilitazione che dovrà seguire: salterà 5 partite de LaLiga contro Atletico Madrid, Espanyol, Getafe, Celta Vigo e Osasuna, le due di Champions League contro i Colchoneros e anche l'eventuale semifinale di andata della competizione europea. Una tegola non da poco per Flick, che ora però potrà rilanciare Rashford.