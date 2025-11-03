Il Bournemouth si gode un altro terzino scaricato dal Milan: Jimenez star in Premier

Il Bournemouth di Andoni Iraola continua a stupire in Inghilterra, nonostante la sconfitta di ieri contro il Manchester City. Non solo vende bene - oltre 170 milioni incassati in estate - ma soprattutto sa scovare talenti. L’ultimo colpo si chiama Alex Jimenez, ventenne terzino destro spagnolo, cresciuto nel Real Madrid e di passaggio al Milan, oggi una delle rivelazioni della Premier League 2025/2026.

Arrivato al Vitality Stadium in prestito dai rossoneri con un’opzione di riscatto fissata a 20 milioni più 5 di bonus, Jimenez ha conquistato rapidamente la fiducia del tecnico basco. Dopo l’esordio alla quarta giornata, non ha più lasciato la fascia destra, diventando uno dei simboli del sorprendente Bournemouth, terzo in classifica dietro solo all’Arsenal e al City. In sei partite, di cui quattro da titolare, il giovane spagnolo è il giocatore delle Cherries con più duelli vinti nell’uno contro uno, il secondo per tiri bloccati e tra i migliori in progressioni palla al piede. I numeri lo collocano già tra i terzini più completi del campionato, capace di unire solidità difensiva e spinta offensiva.

La sua crescita non è passata inosservata. Con Carvajal ai box fino al 2026, Luis de la Fuente valuta la sua convocazione per la prossima sosta di novembre. Vive con la famiglia, studia inglese e cresce sotto la guida di Iraola. Come Dean Huijsen e Milos Kerkez, un altro giocatore scaricato dalle big della Serie A si ritrova protagonista in un club che sa valorizzare il talento.