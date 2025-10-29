Milan, per Jimenez il riscatto del Bournemouth è sempre più vicino: ai rossoneri 20 milioni

Matteo Moretto ha aggiornato sul futuro di Alex Jimenez, esterno spagnolo che in estate è passato dal Milan al Bournemouth: in estate il terzino si è trasferito dal Milan al Bournemouth in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Dopo un periodo di ambientamento, Jimenez sta facendo vedere le sue qualità anche in Premier League. Le cifre del riscatto sono di circa 20 milioni di euro più 5 milioni di bonus.

Il Bournemouth sta già lavorando al suo riscatto, l'idea è quella di far proprio il cartellino del calciatroe. Gli inglesi voglio puntare forte su Jimenez che resta sempre in orbita Real Madrid, il quale mantiene il controllo sul giocatore visto che ha la recompra a suo favore. Jimenez è seguito anche con grande interesse dalla nazionale maggiore della Spagna.