Real Madrid, Milan e ora Bournemouth. Jimenez, il sogno Premier passa (anche) dai numeri

Una delle cessioni estive del Milan porta il nome di Alex Jimenez, che nell'ultimo giorno di calciomercato si è trasferito al Bournemouth. Il terzino spagnolo classe 2005 ha lasciato i colori rossoneri dopo 34 presenze in tutte le competizioni, dopo essere arrivato a Milano in seguito alla lunga parentesi (dieci anni) al Real Madrid.

Prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni dopo 18 presenze da titolare in Premier League, la formula dell'operazione con cui il Bournemouth si è assicurato il calciatore. Finora, per Jimenez sono 150' i minuti complessivi collezionati in quattro presenze (senza gol né assist).

Dopo l'esordio assoluto contro il Brighton (3 minuti nel finale) del 13 settembre, sono arrivate due partite da titolare contro Newcastle e Leeds (entrambi pareggi), per poi giocare 29' nell'ultimo turno di campionato vinto 3-1 contro il Fulham dell'ex compagno in rossonero Chukwueze. "Sono entusiasta di questo progetto e che mi abbiano accolto così bene. Giocare in Premier League è sempre stato uno dei miei sogni e finché potrò realizzare un sogno, sarò felice", aveva detto lo stesso Jimenez al momento della firma. Resta da vedere se il sogno Premier continuerà anche nella prossima stagione.

ALEJANDRO JIMENEZ - BOURNEMOUTH

Presenze: 4

Da titolare: 2

Reti: 0

Assist: 0