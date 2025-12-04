Alex Jimenez, in Inghilterra grazie a... Kerkez. Dopo uno sfogo nei confronti di Allegri

L'approdo di Álex Jiménez al Bournemouth è avvenuto grazie a Milos Kerkez. Perché l'ungherese si è trasferito al Liverpool per cifre altissime, migliorando molto il rapporto tra il direttore Tiago Pinto e chi lo aveva portato a vestire la maglia dei Cherries. La stessa agenzia è stata poi regista del trasferimento dello spagnolo del Milan, avvenuto dopo qualche screzio di troppo con Massimiliano Allegri.

Il punto di partenza

Prodotto delle giovanili del Real Madrid, seguito da Chelsea e Bayern Monaco prima di firmare il contratto da professionista con il Castilla, Jimenez passa al Milan in prestito nell'estate del 2023, diventando poi a tutti gli effetti un giocatore rossonero solamente un anno dopo, quando viene ufficializzato il riscatto per 5 milioni di euro.

La cessione

Ci sarebbe anche la recompra da parte del Real, ma in questo momento Jimenez non è probabilmente a quel livello. Dunque quando è esplosa la situazione - con diverse accuse al tecnico di non farlo giocare - il Bournemouth si è mosso con anticipo, prendendolo in prestito per due milioni, con diritto di riscatto che può modificarsi a determinate condizioni.

Gli scenari di mercato

L'obbligo di riscatto è fissato intorno a 18 presenze e, per essere nemmeno a metà stagione, ne ha già raccolte dieci. Dovesse continuare così probabilmente i 20 milioni - più 5 di bonus - diventeranno realtà e il Milan incasserà, nella prossima estate, un buon gruzzoletto. In questo momento la situazione appare abbastanza in discesa, ma tutto dipenderà dai prossimi mesi.