Ufficiale Il Crystal Palace rinforza l'attacco con il nigeriano Uche

Christantus Uche è un nuovo giocatore del Crystal Palace. L'attaccante nigeriano, 22 anni, arriva in prestito dal Getafe.

Nella passata stagione Uche ha raccolto 38 presenze con gli azulones, segnando 4 reti. "Questo momento è incredibile. Sono molto fortunato a essere qui oggi e questo club rappresenta una grande opportunità per me" sono le sue prime parole da giocatore del Palace, affidate al sito ufficiale del club.