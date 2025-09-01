Ufficiale
Il Crystal Palace rinforza l'attacco con il nigeriano Uche
Christantus Uche è un nuovo giocatore del Crystal Palace. L'attaccante nigeriano, 22 anni, arriva in prestito dal Getafe.
Nella passata stagione Uche ha raccolto 38 presenze con gli azulones, segnando 4 reti. "Questo momento è incredibile. Sono molto fortunato a essere qui oggi e questo club rappresenta una grande opportunità per me" sono le sue prime parole da giocatore del Palace, affidate al sito ufficiale del club.
