Lo United espugna Anfield, Liverpool ko. Amorim: "Dopo tanti anni due vittorie di fila..."

Il Manchester United sembra aver ingranato la marcia giusta. E la vittoria trovata ad Anfield oggi contro il Liverpool in rimonta per 2-1 grazie al gol di Maguire all'84' ha permesso a Ruben Amorim di espugnare un fortino dal 2016 a questa parte per i Red Devils. E conquistare tre punti vitali che hanno rilanciato la squadra in classifica di Premier League, stoppando drasticamente i Reds invece.

Intervenuto ai microfoni di BBC Sport al triplice fischio del match, il tecnico dello United ha dichiarato: "Sono davvero felice per loro (i giocatori, ndr), hanno mostrato un grande spirito. Dovremmo giocare meglio con la palla, ma lo spirito della squadra è ciò di cui parliamo sempre. È stata una bella giornata per i tifosi, ma ora concentriamoci sulla prossima partita". Però sono due vittorie di fila: "È tutto per i tifosi. Se chiedete loro cosa significhi vincere due partite di fila dopo così tanti anni, è davvero importante", ha confidato Amorim.

E ha aggiunto: "Per me, quello che conta è la continuità: due vittorie consecutive, indipendentemente dall'avversario... per me conta solo la sensazione di vincere. Ora la cosa importante è pensare alla terza di fila, questo è il nostro obiettivo". Volgendo lo sguardo invece all'analisi del match: "A volte facciamo fatica a scegliere il momento giusto per pressare. Non siamo partiti bene dopo il pareggio, ma abbiamo saputo controllare il momento e spingerli nella loro metà campo quando avevano il possesso, ed è lì che abbiamo vinto la partita".

Su Harry Maguire, autore del gol vittoria: "Maguire è importantissimo in questo momento. Quando attraversiamo un momento difficile, si sente che la squadra fatica molto, ma ho cercato di preparare il modo in cui lui gioca e gestisce le situazioni su palla inattiva, e oggi lo avete visto: ha segnato un gol, ma è soprattutto la sua esperienza ad essere fondamentale. È un'altra vittoria, godiamocela. Ma da domani ce la lasciamo alle spalle e ci concentriamo subito sulla prossima".