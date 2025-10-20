Ufficiale Ricordate mister Velazquez? Allena in Bulgaria e ha rinnovato col Levski fino al 2028

Il Levski Sofia ha ufficializzato il prolungamento del contratto con l’allenatore spagnolo Julio Velazquez fino all’estate del 2028. L’accordo, firmato qualche giorno fa, testimonia la piena fiducia reciproca tra il tecnico e la dirigenza, nonché la volontà comune di proseguire un progetto di crescita stabile e duraturo per la squadra bulgara.

Velázquez, arrivato sulla panchina del Levski all’inizio del 2025, ha già guidato il club in 37 partite ufficiali, riportandolo a competere a livello europeo. Sotto la sua gestione, infatti, la squadra della capitale si è qualificata per le coppe europee e ha raggiunto i playoff della UEFA Conference League, collezionando otto incontri nel torneo continentale.

Il tecnico madrileno, noto per la sua attenzione tattica e per la capacità di valorizzare i giovani, ha conquistato l’apprezzamento della tifoseria grazie alla solidità e al carattere mostrato dalla squadra in questi mesi. Nel comunicato ufficiale, il club ha espresso soddisfazione per l’intesa raggiunta e ha augurato al suo allenatore "molte vittorie, momenti felici e grandi successi con la maglia blu". Con il rinnovo di Velázquez, il Levski conferma la propria ambizione di tornare stabilmente ai vertici del calcio bulgaro e di consolidare la propria presenza nelle competizioni europee, puntando su continuità tecnica e visione a lungo termine.