Empoli, Dionisi: "Sono felice di essere qui, se la prestazione è stata questa devo essere fiero"

Alessio Dionisi, allenatore dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di PianetaEmpoli dopo l'1-1 contro il Venezia. Le sue parole: "Sono molto contento perché hanno fatto vedere tanto, e c'è tanto del loro. Il Venezia è forte, ha un allenatore bravo, una società che vuole tornare su e i giocatori forti. Oggi abbiamo fatto una partita giusta. Nel secondo tempo, se devo trovare un difetto, ci siamo abbassati un po' per stanchezza nostra, un po' per merito loro però chi è entrato ha fatto quello che doveva, chi ha giocato lo ha fatto bene. Peccato aver preso gol, se non avessimo preso gol su azione l'avrei accettato di più. Così siamo stati un po' leggeri. Però voglio sempre vedere la voglia di prendere la palla e andare a fare gol".

Una gara speciale oggi.

"Sono felice di essere qui, qua sto benissimo. Se la prestazione è stata questa devo essere fiero, sono contento. L'atteggiamento è stato giusto. Ovvio, loro hanno fatto di più per caratteristiche, per idee e anche per il momento. Loro avevano tutte le cose positive, noi magari abbiamo qualcosa da recuperare ma ci sono cose positive dalle quali ripartire".

Si è rivisto anche maggior ordine in fase difensiva.

"Io posso solo parlare di oggi e sono soddisfatto. Siamo stati corti, prima più alti e poi bassi. Ma il merito è loro, io sono soddisfatto".

Un giudizio su Ilie e Ceesay?

"Non mi piace parlar tanto dei singoli, ma han fatto bene. Son contento di loro e di tutti i ragazzi. Soprattutto di chi è entrato".