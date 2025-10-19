Barcellona, la vicepresidente annuncia: "Lo Spotify Camp Nou verrà completato nel 2027"

Elena Fort, vicepresidente del Barcellona, ha parlato. All'Assemblea dei soci compromissari dello stato dei lavori dello Spotify Camp Nou la numero due del club blaugrana ha toccato con mano la questione dei lavori in corso regolarmente dopo che venerdì scorso è stata concessa la licenza di occupazione da parte del Comune della città spagnola.

Eppure, il Barcellona ha deciso di non riaprire ancora i cancelli al pubblico e rimandare il ritorno ufficiale per giocare le partite nello stadio rinnovato perché intende farlo solo più avanti. Quando? Secondo Elena Fort, le previsioni indicano che "prima della fine di questo 2025 lo stadio sarà pronto per accogliere 62.518 spettatori", le parole riprese da MARCA. Dunque con la curva nord completata, un numero maggiore di sale VIP e i relativi introiti.

Prima di ciò, sarà già stata superata la fase 1B, nella quale lo Spotify Camp Nou sarà in grado di ospitare oltre 45.000 spettatori. La riapertura dello stadio del Barcellona però è imminente, solamente il completamento finale dei lavori subirà un ritardo. Inizialmente, l'idea era di concludere tutto entro il 2026, ma il braccio destro di Laporta ha dichiarato che non sarà così: "L'ultima copertura verrà installata dall'estate del 2027 fino a dicembre dello stesso anno". Perciò tra poco più di due anni l'impianto verrà ultimato del tutto, ma entro la fine dell'anno corrente potrà ospitare oltre 60mila persone.