Wirtz non funziona al Liverpool, Xabi Alonso vorrebbe riaverlo: cosa ha chiesto al Real

Florian Wirtz non ha ancora imboccato la strada corretta per affermarsi in Premier League e al Liverpool sta faticando parecchio a lasciarsi alle spalle il carico di aspettative nate dall'etichetta del prezzo in estate e dai risultati raggiunti al Bayer Leverkusen. Il trequartista tedesco, pagato circa 150 milioni di euro (bonus inclusi e potenziali), finora con la maglia dei Reds ha offerto prestazioni deludenti e portato una grande fetta di opinione pubblica a storcere il naso a tal proposito. Anche perché il 22enne non ha ancora collezionato un gol o un assist in 9 partite tra Premier e Champions League.

Ma c'è chi lo vorrebbe comunque e fin da subito con sé. Si tratta di Xabi Alonso, suo ex allenatore a Leverkusen e ora al Real Madrid: secondo quanto rivelato dal portale spagnolo Defensa Central, il tecnico delle merengues non ha dimenticato il suo ex pupillo Wirtz (che ha allenato dal 2022 al 2025) e vorrebbe portarlo sotto la sua guida al Real. Il tecnico spagnolo è consapevole delle difficoltà che Wirtz sta affrontando ad Anfield e di come sia spesso criticato da leggende del club e dai tifosi, così avrebbe chiesto alla dirigenza dei blancos di monitorare la situazione attorno al giocatore.

Qualora l'ex Bayer Leverkusen dovesse considerare un trasferimento alla fine della stagione, a quel punto il Real sarebbe pronto a intervenire, candidandosi come una buona meta per lui, soprattutto grazie al forte legame con Xabi Alonso.