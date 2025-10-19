Lutto in casa Albinoleffe. Scomparsa dopo una breve malattia la moglie del presidente Andreoletti
Lutto in casa AlbinoLeffe. Questa la nota ufficiale diffusa dal club lombardo:
"È con profondo sgomento ed estremo dolore che comunichiamo la scomparsa di Rosa Anesa, cara moglie del Presidente Gianfranco Andreoletti, che ci ha lasciato dopo una fulminea malattia.
La società bluceleste – in tutte le sue componenti – si stringe sentitamente attorno alla famiglia Andreoletti, a cui va la vicinanza di tutto il mondo seriano".
