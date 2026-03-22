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Ligue 1, Giroud gela il Marsiglia all'86': rivolta al Velodrome. Gol Immobile, passa il Paris FC

Ligue 1, Giroud gela il Marsiglia all'86': rivolta al Velodrome. Gol Immobile, passa il Paris FCTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:41Calcio estero
Yvonne Alessandro

Dopo tre vittorie consecutive in Ligue 1, l'Olympique Marsiglia perde molto oggi e proprio di fronte ai suoi tifosi al Velodrome. I Phoceens, sconfitti dal Lilla, mancano l'occasione di consolidare il loro terzo posto. A decidere l'incontro da lasciare tutti col fiato sospeso fino al finale l'ex Milan Olivier Giroud, a svettare più in alto di tutti su cross al bacio di Meunier: il gol del sorpasso e del 2-1 al minuto 86. Un colpo di testa dell'attaccante francese di 39 anni che ha inferto una sconfitta pesante invece all'OM rimasto alle spalle del Lens al terzo posto.

Al contrario, il Lilla si rilancia totalmente nella corsa alla Champions League, a pari punti (47) con il Lione di Fonseca ed Endrick. E proprio a -2 dall'OM. Pioggia di fischi e contestazione allo Stadio Velodrome da parte dei tifosi Phoceens, all'indirizzo di mister Beye e i giocatori.

Il Paris FC di Ciro Immobile supera - con qualche brivido di troppo - Le Havre per 3-2: l'ex Bologna è andato anche a segno per la prima volta con la maglia del club transalpino. Finisce pari e patta invece tra Rennes e Metz, a secco di reti (0-0).

Ligue 1, il programma completo
Venerdì 20 marzo
Lens-Angers 5-1

Sabato 21 marzo
Tolosa-Lorient 1-0
Auxerre-Brest 3-0
Nizza-Psg 0-4

Domenica 22 marzo
Lione-Monaco 1-2
Rennes-Metz 0-0
Paris FC-Le Havre 3-2
Marsiglia-Lille 1-2
Nantes-Strasburgo

La classifica di Ligue 1
1. PSG 60 (26)
2. Lens 59 (27)
3. Marsiglia 49 (27)
4. Lione 47 (27)
5. Lilla 47 (27)
6. Monaco 46 (27)
7. Rennes 44 (27)
8. Strasburgo 37 (26)
9. Tolosa 37 (27)
10. Lorient 37 (27)
11. Brest 36 (27)
12. Angers 32 (27)
13. Paris FC 31 (27)
14. Le Havre 27 (27)
15. Nizza 27 (27)
16. Auxerre 22 (27)
17. Nantes 17 (25)
18. Metz 14 (27)

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