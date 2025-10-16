Ufficiale Pickford, una vita all'Everton: il portiere della nazionale inglese rinnova fino al 2029

Jordan Pickford continuerà a difendere i pali dell’Everton ancora a lungo. Il portiere inglese ha infatti firmato il rinnovo del contratto con i Toffees fino al 2029, prolungando di due anni il precedente accordo. Una scelta di cuore e di fedeltà per un giocatore che, dal suo arrivo nel 2017 dal Sunderland per circa 28 milioni di euro, è diventato una vera e propria bandiera del club di Liverpool, di cui è un rispettato leader.

“Sono entusiasta, questo rinnovo mi permette di lasciare un segno e di portare l’Everton dove vogliamo che sia”, ha dichiarato Pickford dopo l’annuncio ufficiale. Negli anni ha vissuto ogni fase del club: dalle difficoltà nella lotta salvezza ai momenti di gloria europea, consolidandosi come leader tecnico e carismatico della squadra.

Con oltre 80 presenze in nazionale, Pickford è ormai un punto fermo anche per l’Inghilterra, con cui ha disputato due finali europee, nel 2020 e nel 2024. In vista del Mondiale 2026, sarà ancora il favorito per la maglia da titolare, anche se la concorrenza di James Trafford si fa sempre più pressante. Intanto si gode il rinnovo con l'Everton: dovesse rispettare l'attuale scadenza del contratto, resterebbe per ben 12 anni nella stessa squadra. Una rarità, specialmente nel calcio moderno.