Fuori Theo e Rabiot, Koné perno di centrocampo: Nasri svela l'undici ideale per la Francia

A otto mesi dal Mondiale 2026, i dubbi di Didier Deschamps sulla formazione titolare della Francia sono ancora molti, nonostante le certezze in alcuni ruoli chiave come Maignan, Saliba, Tchouameni e Mbappé. Le incognite riguardano soprattutto il partner di Tchouameni a centrocampo e il quarto attaccante da affiancare al tridente offensivo.

Per fare chiarezza, l'ex Marsiglia e Manchester City Samir Nasri ha provato a svelare il suo undici ideale ai microfoni di Canal+, rivoluzionando alcune gerarchie. In porta, confermato Mike Maignan. Le prime sorprese arrivano in difesa: accanto al duo centrale Upamecano-Saliba, Nasri lancia Koundé a destra e, clamorosamente, opta per Lucas Digne a sinistra, relegando in panchina Théo Hernandez, che pure sembra aver perso terreno negli ultimi allenamenti.

La vera rivoluzione è a centrocampo, dove l'ex nazionale francese preferisce Manu Koné ad Adrien Rabiot come spalla di Tchouameni. Ma è in attacco che Nasri spinge per un cambio generazionale: la sua scelta per il ruolo di numero 10 ricade su Rayan Cherki, alle spalle di Ousmane Dembélé, e affiancato sugli esterni da Kylian Mbappé e Michael Olise. L'undici esclude per il momento Desiré Doué, Bradley Barcola e Marcus Thuram, considerati solo valide alternative.