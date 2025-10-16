"Sempre detto che sarei stato buon presidente", Figo svela il segreto dietro al suo messaggio

Con un messaggio enigmatico pubblicato sui social, Luis Figo aveva acceso la curiosità del mondo del calcio. “Ho sempre pensato che sarei stato un buon presidente. Credo che sia giunto il momento...”, aveva scritto l’ex stella di Real Madrid, Barcellona e Inter, lasciando intendere una possibile discesa in campo nel mondo dirigenziale.

Due giorni dopo, il mistero è stato svelato: il 52enne portoghese è diventato sì presidente, ma non di un club calcistico. Figo ha infatti assunto il ruolo di presidente del Club Betfair, il programma fedeltà promosso dalla nota società di scommesse sportive. L’iniziativa consente agli utenti di ottenere ricompense e vantaggi in base alla loro attività sulla piattaforma.

“Oggi sono qui per parlarvi di lealtà. Giravano voci sul mio nuovo ruolo e posso confermare che sono vere: sono il nuovo presidente del Club Betfair”, ha annunciato Figo in un video pubblicato online, nel quale appare in una conferenza stampa improvvisata, con il suo consueto carisma.