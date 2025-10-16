Argentina in finale al Mondiale U20, la stellina Prestianni brilla: "Voglio vincere tutto"

Gianluca Prestianni continua a essere il protagonista assoluto del Mondiale Under 20 in corso in Cile. Il talento del Benfica ha guidato l’Argentina alla finale grazie alla vittoria per 1-0 contro la Colombia, in una partita intensa diretta dal portoghese João Pinheiro. L’Albiceleste affronterà ora il Marocco nell’atto conclusivo del torneo.

Autore di una prestazione straordinaria, Prestianni è stato eletto migliore in campo, risultando decisivo in tutte le azioni offensive e firmando anche l’assist per il gol vittoria, realizzato dall’ala dell’Inter Miami, Mateo Silvetti, subentrato dalla panchina.

Nel post-partita, il fantasista argentino ha voluto ringraziare pubblicamente il suo club per avergli permesso di partecipare alla rassegna mondiale: “La prima cosa che ho fatto è stata parlare con il Benfica per farmi venire. Ringrazio il club per avermi concesso questa opportunità. Ora voglio vincere il Mondiale e poi tornare per vincere tutto anche con il Benfica”, ha dichiarato alla stampa argentina.