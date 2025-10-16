Bayern Monaco, Kane: "I tedeschi sono semplici, umili e con un forte senso dell'umorismo"

Da quando si è trasferito a Monaco di Baviera due anni fa, Harry Kane non ha solo cambiato maglia ma anche abitudini. Nel guardaroba della famiglia sono comparsi i lederhosen e i dirndl, simboli della tradizione bavarese. “In realtà sono davvero comodi”, ha raccontato a The Athletic l’attaccante inglese, che ha indossato i celebri pantaloni di pelle per la prima volta durante l’Oktoberfest 2023, e poi di nuovo per festeggiare il titolo di Bundesliga 2024-25 con il Bayern Monaco.

Kane, arrivato dal Tottenham nell’estate 2023, ha definito il trasferimento “un grande passo, professionale e personale”, ma senza rimpianti. A Londra ha lasciato una vita intera, ma in Germania ha trovato una nuova casa: “I tedeschi? Persone semplici, con un grande senso dell’umorismo e molto umili”. L’ambientamento non è stato solo calcistico: “Quasi tutti qui tifano Bayern, anche quando porto i miei figli a scuola ricevo complimenti e richieste di foto. È come una grande comunità”, racconta sorridendo.

Pur riconoscendo che l’Inghilterra gli manchi, il capitano della Nazionale ribadisce la sua serenità: “A Monaco sto bene, sto imparando tanto. Quando ho provato i lederhosen pensavo fosse terribile, invece ora ne ho un paio tutto mio… e resteranno nel mio armadio ancora a lungo.”