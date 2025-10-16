PSG, Luis Enrique blinda Gonçalo Ramos: "Per noi è importante, a prescindere dal minutaggio"

Alla vigilia della sfida contro lo Strasburgo, terza forza della Ligue 1, Luis Enrique ha fatto il punto sulla situazione del Paris Saint-Germain, soffermandosi in particolare su Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese, finora utilizzato a intermittenza sia nel club che in nazionale, ha ricevuto il pieno sostegno del tecnico spagnolo.

“È un giocatore importante per noi - ha dichiarato Luis Enrique in conferenza stampa - indipendentemente dal suo minutaggio. Siamo molto contenti delle sue prestazioni e abbiamo fiducia nelle sue capacità”. Parole che confermano come l’ex Benfica resti un elemento centrale nel progetto del PSG, anche se spesso parte dalla panchina. Anzi, forse proprio per questo.

L’allenatore asturiano ha poi aggiornato sulla situazione fisica della squadra, con particolare attenzione a Ousmane Dembelé, ancora alle prese con un infortunio: “Non so quanti giorni gli serviranno per recuperare. Cerchiamo di non correre rischi, la salute dei giocatori viene prima di tutto”.

Luis Enrique ha inoltre invitato alla prudenza dopo la sosta per le nazionali: “Ci sono sempre sorprese al rientro. Valuteremo ogni giocatore individualmente dopo l’allenamento”. Con il campionato che entra nel vivo, la gestione delle forze diventa cruciale per un PSG che punta a mantenere il comando in Ligue 1 e arrivare al meglio agli impegni europei.