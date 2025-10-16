Mondiale 2026, la prevendita è un successo: acquistato oltre un milione di biglietti

Manca ancora molto all'inizio dei Mondiali del 2026, in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, ma l'attesa per l'evento che si preannuncia storico è già altissima. Per la prima volta, infatti, la competizione vedrà la partecipazione di ben 48 squadre, un aumento significativo rispetto alle tradizionali 32. E il successo, come riportato da Le Parisien, promette di essere immenso.

A confermare l'entusiasmo è un dato straordinario relativo alla prevendita dei tagliandi. La FIFA ha infatti comunicato ufficialmente che, nonostante manchino otto mesi al fischio d'inizio e non siano ancora note tutte le squadre qualificate, le partite o la composizione dei gironi, sono stati già acquistati oltre un milione di biglietti.

La prevendita, aperta a metà settembre, ha registrato numeri da record, dimostrando l'enorme interesse globale per il torneo più importante di tutti. Questo risultato non solo sottolinea l'efficacia della formula allargata e della triplice sede, ma posiziona l'edizione 2026 come una delle più attese di sempre in termini di partecipazione di pubblico. Con un numero maggiore di nazioni coinvolte e stadi pronti a ospitare un'affluenza massiccia, la FIFA si prepara a una competizione che, già in fase di prevendita, sta infrangendo ogni aspettativa.