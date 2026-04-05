"Giocherebbe anche in sedia a rotelle": Bayern, Kane stringerà i denti contro il Real Madrid

Harry Kane non è stato inserito nella lista dei convocati contro il Friburgo in Bundesliga, ma Vincent Kompany era stato chiaro: con il Real Madrid in Champions League avrebbe potuto recuperare dall'infortunio alla caviglia rimediato nel ritiro con l'Inghilterra. Ora il bomber del Bayern Monaco però non è in dubbio e lo ha confermato pubblicamente anche il suo compagno di squadra Joshua Kimmich.

"Credo che giocherebbe anche in sedia a rotelle", ha affermato il centrocampista tedesco dopo la vittoria di sabato per 3-2. "Suppongo che potrà giocare. Si trascinerà in campo se necessario. Spero che sia in forma per martedì. Se non ricordo male, non abbiamo mai vinto lì, almeno non da quando ci sono io". Tra due giorni al Bernabeu dunque è atteso anche l'ex Spurs.

Per Kane la Champions League viene prima di tutto. Dopo anni trascorsi da leader al Tottenham ma a digiuno di trofei, con il Bayern Monaco ha cominciato a provare l'emozione di sollevare in cielo qualche titolo. Oggi, a 32 anni, si indirizza verso il tramonto di carriera e la speranza di sollevare la "Coppa dalle Grandi Orecchie" c'è. Per questo ha sacrificato la presenza nella partita di campionato: per arrivare con un minimo di forze adeguate per affrontare il primo turno dei quarti di Champions League.

Intanto nella stagione ancora in corso con il Bayern Monaco, HurriKane sta polverizzando ogni difesa al suo cospetto: 48 gol in 40 partite, tra tutte le competizioni disputate. In doppia cifra (10) in Champions League. In un tridente delle meraviglie composto insieme a Michael Olise e Luis Diaz. Non esiste una squadra offensiva più prolifica in Europa: insieme totalizzano oltre 100 azioni da gol.