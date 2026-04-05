Fonseca, il sogno Champions si sgretola? Il Lione non vince più, ora calendario da incubo

All'inizio della stagione, immaginare l'Olympique Lione tra le prime quattro posizioni sembrava un'utopia. Invece oggi, a sei giornate dalla fine della Ligue 1, Paulo Fonseca e i suoi ragazzi stanno lottando colpo su colpo e di partita in partita per aggiudicarsi la tanto ambita qualificazione in Champions League. Ad un punto dall'Olympique Marsiglia e dal quarto posto.

Con individualità a sorpresa, tra cui Ruben Kluivert - fratello dell'ex Roma Justin Kluivert -, i tifosi dell'OL hanno iniziato a sognare un ritorno nell'Europa che conta. La serie di 13 vittorie consecutive di questo inverno ha persino alimentato il sogno di mettere piede in Champions (13 successi di fila tra tutte le competizioni), ma è bastato un ciclo problematico a rovinare parte dell'incredibile lavoro fatto. Dal 22 febbraio, dalla sconfitta a Strasburgo (2-0), i Gones sono caduti in picchiata e il pareggio odierno contro l'Angers sancisce il digiuno dalla vittoria ormai da 9 incontri complessivi a questa parte.

Tra l'altro il capocannoniere Sulc è uscito anzitempo, all'inizio della ripresa e visibilmente acciaccato, riprova del fatto che una maledizione abbia colpito il Lione. Altro campanello d'allarme poi, i tiri in porta, tra l'altro ravvisati anche da coach Fonseca: solo 2 conclusioni contro l'Angers, tre tentativi complessivi tenendo conto degli avversari. Il totale più basso in una partita che coinvolge l'OL in tutte le competizioni in questa stagione.

Ora viene il peggio. Un calendario difficile (Lorient, PSG, Rennes e Lens nelle ultime sei giornate) attende il Lione e l'ex allenatore del Milan, l'Europa è tutt'altro che garantita, a giudicare dalla classifica ristretta in 3 punti tra settima e terza posizione.