Ligue 1, il Marsiglia si sveglia tardi e il Monaco lo batte 2-1 aggacciandolo in classifica

Il Monaco supera 2-1 l'Olympique Marsiglia nel posticipo del 28° turno di Ligue 1. A decidere la sfida sono state le reti di Golovin al 59' e Balogun al 74', visto che il gol di Gouiri è arrivato troppo tardi (85'). Il club del Principato, grazie a questo successo, raggiunge proprio l'OM in classifica con 49 lunghezze e in piena zona europea. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata.

Il programma del 28° turno di Ligue 1

Venerdì 3 aprile

Paris Saint-Germain - Tolosa 3-1

Sabato 4 aprile

Strasburgo - Nizza 3-1

Brest - Rennes 3-4

Lilla - Lens 3-0

Domenica 5 aprile

Angers - Lione 0-0

Le Havre - Auxerre 1-1

Lorient - Paris FC 1-1

Metz - Nantes 0-0

Monaco - Marsiglia 2-1

La classifica aggiornata di Ligue 1

PSG 63 (27 partite giocate)

Lens 59 (28)

Lilla 50 (28)

Marsiglia 49 (28)

Monaco 49 (28)

Lione 48 (28)

Rennes 47 (28)

Strasburgo 43 (28)

Lorient 38 (28)

Tolosa 37 (28)

Brest 36 (28)

Angers 33 (28)

Paris FC 32 (28)

Le Havre 28 (28)

Nizza 27 (28)

Auxerre 23 (28)

Nantes 18 (27)

Metz 15 (28)