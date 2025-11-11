Lione, caccia al colpo davanti: dal Marocco potrebbe arrivare l'emergente El Wahabi

Quest'estate, il reparto offensivo dell'Olympique Lione è stato decimato. Il club del Rodano ha perso giocatori chiave come Alexandre Lacazette e Georges Mikautadze, che hanno firmato rispettivamente in Arabia Saudita e con il Villarreal. Da allora, i dirigenti del Lione sono intenzionati a offrire nuovi rinforzi offensivi all'allenatore Paulo Fonseca. Nelle scorse settimane, era stato anche menzionato il nome di Endrick, in uscita dal Real per il poco spazio concessogli da alonso.

Tuttavia, l'OL potrebbe presto accogliere un giocatore di cui si parla poco sulla scena europea. Secondo le informazioni di Africa Foot, il club di Ligue 1 potrebbe sfruttare sin da subito la partnership siglata con l'Ittihad de Tanger (club marocchino). Tre giocatori del club marocchino potrebbero sbarcare alla corte dei Gones, tra cui Akram El Wahabi.

L'attaccante jolly di 21 anni è in grado di giocare in diverse posizioni ed è considerato un eccellente talento in Marocco. Resta ora da vedere se il suo arrivo all'OL si concretizzerà. Akram El Wahabi, peraltro, non dovrebbe essere l'unico a raggiungere la squadra di Paulo Fonseca. Anche Louay El Moussaoui (terzino sinistro, 21 anni) e Bilal El Haddad (centrocampista offensivo, 18 anni) sono candidati ad andare a rafforzare la formazione dell'OL in un prossimo futuro.