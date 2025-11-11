Zirkzee obiettivo dell'Everton. I Toffees hanno anche Gabriel Jesus nel mirino
L'Everton è pronto a dare la massima priorità all'ingaggio di un nuovo attaccante nella finestra di mercato di gennaio. Il club è intenzionato ad aggiungere un centravanti con un profilo diverso rispetto alle opzioni attuali, Beto e Thierno Barry, secondo quanto riportato da Rob Dorsett di Sky Sports.
Si apprende che i Toffees stanno esplorando diverse opportunità in vista della sessione di metà stagione, con Joshua Zirkzee del Manchester United che figura tra i nomi presi in considerazione, qualora il giocatore dovesse rendersi disponibile.
Anche Gabriel Jesus dell'Arsenal era stato monitorato, ma un eventuale trasferimento del brasiliano appare improbabile dopo che l'allenatore Mikel Arteta ha confermato che l'attaccante non lascerà l'Emirates Stadium a gennaio.