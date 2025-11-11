Manchester United, altra pioggia di critiche: la visita a Carrington costa 100 sterline, tifosi indignati

Per diversi anni, il Manchester United è stato aspramente criticato — anche da Cristiano Ronaldo, dopo il suo secondo periodo al club — per la scarsa qualità del suo centro sportivo di Carrington. Gli inglesi erano accusati di avere strutture di allenamento obsolete e mal equipaggiate. Per questo motivo, una delle promesse principali della nuova amministrazione del club, guidata da Jim Ratcliffe, è stata la modernizzazione del complesso. Così, nell'agosto di quest'anno, dopo un investimento di 50 milioni di sterline, il club ha inaugurato il nuovo centro di allenamento di Carrington, con infrastrutture all'avanguardia, paragonabili ai migliori complessi sportivi del mondo.

Presto, i tifosi dei Red Devils avranno l'opportunità di conoscere il dietro le quinte di questo moderno complesso attraverso un programma di visite guidate. Tuttavia, l'entusiasmo dei fan si è trasformato in frustrazione... non appena sono stati resi noti i prezzi. Lo United sta lanciando un nuovo pacchetto di tour che include una visita a Old Trafford e un viaggio in autobus fino alle strutture di Carrington. L'esperienza, della durata di quattro ore, permetterà ai tifosi di esplorare i nuovi spogliatoi, la palestra, le aree di recupero, la sala stampa e la sala relax dei giocatori. Inizialmente, i fan sono stati felici di avere accesso a un luogo solitamente chiuso al pubblico.

Tuttavia, l'euforia è svanita quando si è saputo che il biglietto costerà 100 sterline e che lo stesso prezzo sarà applicato ad adulti, anziani e bambini. Questo ha suscitato indignazione sui social media, con molti che hanno considerato il prezzo eccessivo, accusando il club di fornire l'ennesima prova di anteporre il profitto a tutto, inclusa la relazione con i tifosi e l'accessibilità. Secondo il quotidiano The Sun, un'altra misura che ha suscitato rabbia tra i sostenitori è il divieto di scattare fotografie all'interno delle strutture, delle aree giocatori o delle aree del team. A ciò si aggiunge il timing dell'apertura, non considerato ottimale, in quanto il lancio è previsto per giugno 2026, in concomitanza con l'inizio della Coppa del Mondo.