Man United, Amorim bacchetta Ugarte davanti ai compagni: "Irriconoscibile rispetto allo Sporting"

Ruben Amorim continua a far parlare di sé a Manchester, non solo per i risultati ma soprattutto per il suo approccio diretto e senza compromessi nella gestione del gruppo. Il tecnico portoghese, arrivato allo United con la fama di allenatore esigente e schietto, non ha cambiato stile in Premier League: lo sanno bene i giocatori, e non solo quelli che hanno lasciato il club dopo frizioni interne.

Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, Alejandro Garnacho non sarebbe stato l’unico a finire nel mirino del tecnico dopo la finale di Europa League persa contro il Tottenham lo scorso maggio. Tra i bersagli delle critiche di Amorim ci sarebbe stato anche Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano arrivato a Old Trafford nell’estate 2024 per 50 milioni di euro dal Paris Saint-Germain, dopo due stagioni ad alto livello sotto la guida proprio di Amorim allo Sporting.



Il tecnico avrebbe rimproverato pubblicamente Ugarte davanti ai compagni, sostenendo che fosse “irriconoscibile” rispetto alla versione vista a Lisbona. Una modalità che rispecchia la filosofia comunicativa di Amorim, che preferisce interventi collettivi piuttosto che richiami privati. Un metodo diretto che punta a responsabilizzare il gruppo, ma che secondo alcuni osservatori potrebbe accendere ulteriori tensioni nello spogliatoio.