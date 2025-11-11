Upamecano, il PSG fa gola ma il futuro è in Baviera: "Ora sono concentrato solo sul Bayern"

Dayot Upamecano, colosso difensivo del Bayern Monaco e della Nazionale francese, è uno dei pezzi più pregiati del prossimo mercato. Il suo contratto in scadenza nel giugno 2026 ha acceso i radar dei top club europei, con Real Madrid e Paris Saint-Germain in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni.

Intervenuto in conferenza stampa, l'ex difensore del Lipsia ha affrontato l'argomento con estrema lucidità, pur non chiudendo completamente le porte a possibili scenari futuri. Upamecano ha riconosciuto l'appeal di una delle pretendenti, ma ha ribadito la sua ferma dedizione al club bavarese, reduce peraltro da una vittoria proprio contro i parigini in Champions League.

"Il Paris Saint-Germain è un club molto, molto grande, con un grande allenatore e giocatori magnifici. Ma per ora non ci penso," ha dichiarato il centrale transalpino. "Sono concentrato sul Bayern Monaco e sulla nazionale francese. La stagione è ancora lunga e ho un agente per questo. Sono concentrato sul Bayern Monaco e spero di raggiungere i nostri obiettivi per la fine della stagione."