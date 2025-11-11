Cancelo, segnali di addio all'Al Hilal: "Sogno di tornare in Europa'. Benfica? Un desiderio"

Cresciuto al Benfica, Joao Cancelo ha lasciato definitivamente il Portogallo oltre undici anni fa, quando dal sodalizio di Lisbona si trasferì al Valencia e da lì cominciò la scalata verso l'Olimpo del calcio. Inter, Juventus, Manchester City, Bayern Monaco, Barcellona e, dall'estate del 2024, l'Arabia Saudita e l'Al Hilal. Una carriera piena zeppa di club importanti culminata, da un anno a questa parte, con l'esperienza in Saudi Pro League.

Ma adesso l'esterno classe 1994 culla un sogno: tornare dove tutto è cominciato. E cioè al Benfica. Cancelo non lo nasconde e, direttamente dal ritiro della nazionale portoghese, esce allo scoperto, intervenendo in conferenza stampa ed esprimendosi così, rispondendo a precisa domanda "Ovviamente sogno di tornare in Europa. Ho ancora quest'anno e un altro anno di contratto con l'Al Hilal . Sono sempre aperto a nuove avventure. Mi piacerebbe tornare in Europa. Benfica? Ho sempre sognato di giocare per il Benfica, dipende da cosa mi riserva il futuro. Sognerò sempre di giocare per il Benfica. È stato il club che mi ha formato, oltre al Barreirense. Il mio desiderio di tornare al Benfica è sempre forte".

I CONVOCATI DEL PORTOGALLO

Portieri: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton)

Difensori: Diogo Dalot (Man. United), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Al Hilal), Rúben Dias (Man. City), Gonçalo Inácio (Sporting), António Silva (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal);

Centrocampisti: João Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Matheus Nunes (Man. City), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Man. United), Pote (Sporting) e Bernardo Silva (Man. City);

Attaccanti: João Félix (Al Nassr), Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Carlos Forbs (Club Brugge).