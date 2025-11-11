Colpo Lione, Fonseca pronto ad accogliere Endrick: intesa di massima col Real Madrid

Il mercato è chiuso, ma fermo mai. E c'è già una grande notizia in vista della prossima sessione di gennaio: Endrick è a un passo dal trasferirsi in prestito all'Olympique Lione per la seconda parte della stagione. L'attaccante brasiliano, acquistato dal Real Madrid dal Palmeiras per quasi 50 milioni di euro nell'estate del 2024, non ha trovato il minutaggio sperato durante la gestione di Xabi Alonso, collezionando appena 11 minuti in campo in Liga finora.

Secondo quanto riportato da Globoesporte, i due club avrebbero già raggiunto un'intesa di massima per il diciannovenne, che si trasferirà in Ligue 1 a gennaio con la formula del prestito secco fino a fine stagione, escludendo categoricamente qualsiasi opzione di riscatto. L'obiettivo è chiaro: Endrick dovrà tornare a Madrid per la stagione 2026/27, ma nel frattempo ha bisogno di giocare.

Il Lione di Paulo Fonseca è stata la destinazione che ha convinto il talento verdeoro. Lo stesso allenatore ex Milan avrebbe contattato personalmente Endrick per illustrargli il progetto tecnico, superando la concorrenza, in particolare, del Manchester United, in cerca di un attaccante dopo l'infortunio di Sesko).

Per Endrick, questo trasferimento rappresenta una cruciale opportunità per ritrovare visibilità e fiducia, fondamentali in vista dell'imminente Coppa del Mondo. Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha infatti lasciato intendere che le convocazioni arriveranno solo con un adeguato minutaggio in Europa. La maglia del Lione è ora la chiave per sbloccare la sua carriera e le ambizioni con la Seleção.