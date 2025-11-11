Minestre riscaldate? No, grazie: Ten Hag e Overmars rifiutano il ritorno all'Ajax

L’Ajax continua a cercare una nuova guida tecnica, ma le porte dei grandi ex restano sbarrate. Anche Erik ten Hag ha infatti respinto l’idea di un ritorno ad Amsterdam. Il 55enne tecnico, reduce dalle esperienze al Manchester United e - più recentemente - al Bayer Leverkusen, non è interessato a tornare al club che lo aveva consacrato a livello europeo, conducendolo fino alle semifinali di Champions League nella storica cavalcata del 2019. A scriverlo sono i colleghi olandesi di NOS.

Si era parlato anche di un possibile ritorno di Marc Overmars, figura centrale nella gestione sportiva degli anni d’oro dei Lancieri, oggi direttore tecnico dell'Anversa, ma quest'ultimo ha definito la possibilità di un rientro “una cosa del passato”, dopo che l’Ajax lo aveva contattato più volte nonostante la controversa uscita nel 2022 legata a comportamenti inappropriati.

Intanto il club olandese vive una delle stagioni più difficili della sua storia recente. Il tecnico John Heitinga è stato sollevato dall’incarico e anche il direttore tecnico Alex Kroes si è dimesso. In questo Fred Grim sta guidando la squadra ad interim. Il campo non offre segnali di ripresa: solo cinque vittorie in dodici gare di Eredivisie, -11 dal PSV capolista e ultimo posto nel girone di Champions con quattro ko su quattro. La prossima sfida, il 22 novembre contro l’Excelsior, sarà un nuovo banco di prova in un momento nero per i Lancieri, ancora senza timoniere e senza risposte dai nomi più illustri del passato.