Lione, Maciel: "Stiamo riprendendo l'abitudine di vincere. Fofana è in ospedale"

Dopo il successo contro lo Strasburgo, il collaboratore tecnico dello staff di Fonseca George Maciel ha parlato ai media partendo dal brutto infortunio a Fofana: "Malick è in ospedale per una radiografia - ha esordito -. Le immagini non sono belle... Ma siamo rimasti concentrati, abbiamo continuato a giocare a calcio. Non c'era motivo di commettere quell'errore; la partita è stata interrotta. Sono immagini che non ci piace vedere.

Penso che abbiamo controllato la nostra partita. Hanno segnato per primi, ma hanno tirato tre volte in totale. Lo Strasburgo non ci ha creato molti problemi, tranne in alcune transizioni. Siamo stati solidi e maturi in un momento difficile; è stata una vera prova per noi, per dimostrare la forza della squadra. C'era qualità nel nostro gioco; siamo riusciti a mantenere la nostra disciplina. Afonso è un messaggio per tutti: è un ragazzo che lavora ogni giorno, che porta la sua energia. Quando ti alleni bene, continui a sorridere e trascini la squadra in avanti, paga sempre.

Stiamo riprendendo l'abitudine di vincere. È così che vogliamo affrontare questa serie, con giocatori che portano energia, che siano subentrati o titolari. Anche i tifosi meritano questa vittoria: grazie a loro impariamo, andiamo avanti e stasera abbiamo vibrato tutti insieme".